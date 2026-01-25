Salerno, maltempo danneggia la segnaletica in via San Leonardo: intervento dei Vigili del Fuoco

La mattinata di oggi a Salerno è stata segnata da alcuni disagi legati alle condizioni meteorologiche avverse che stanno colpendo la zona. In particolare, l’attenzione si è concentrata in via San Leonardo, dove le raffiche di vento e la pioggia hanno causato il danneggiamento di un grosso pannello segnaletico situato lungo l’arteria stradale.

Danni a Salerno

La struttura non ha retto alle sollecitazioni del maltempo, spaccandosi improvvisamente. Una parte del pannello è precipitata direttamente sulla carreggiata, rappresentando un serio rischio per gli automobilisti in transito in uno dei tratti solitamente più trafficati della città.

Messa in sicurezza e rimozione

L’allarme è scattato tempestivamente grazie alla segnalazione della Polizia Municipale, che ha immediatamente individuato il pericolo durante i consueti giri di controllo del territorio. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, supportata dall’impiego di un’autoscala.

I “caschi rossi” hanno lavorato per rimuovere i frammenti già caduti sull’asfalto e, successivamente, hanno provveduto a smontare le sezioni restanti del pannello che risultavano pericolanti e instabili. L’operazione ha permesso di ripristinare le condizioni di sicurezza della sede stradale, evitando ulteriori incidenti. Non si registrano danni a persone o veicoli, nonostante il potenziale pericolo rappresentato dal cedimento della struttura.