Salerno: la Polizia di Stato visita i bambini presso l’Ospedale Ruggi, una mattinata all’insegna della solidarietà

L’iniziativa ha contribuito a rafforzare il legame tra la Polizia di Stato, il territorio e le sue eccellenze sanitarie

Babbo Natale al Ruggi

Nella mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre, personale della Polizia di Stato, alla presenza del Questore di Salerno ed una unità cinofila, ha fatto visita ai Reparti di Pediatria Oncologica e Chirurgia dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La giornata

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di vicinanza e di augurio rivolto ai piccoli degenti oncologici e alle loro famiglie, nonché al personale sanitario, quotidianamente impegnato in un’attività di elevato valore umano e professionale. La presenza del Questore ha costituito una tangibile espressione della vicinanza istituzionale della Polizia di Stato ai cittadini più fragili, in piena coerenza con il motto “ESSERCI SEMPRE”.

Nel corso della visita è stato sottolineato anche il ruolo e l’impegno dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, il cui operato testimonia come l’attività istituzionale non si limiti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma si estenda alla dimensione sociale e solidale del servizio reso alla collettività.

L’iniziativa ha contribuito a rafforzare il legame tra la Polizia di Stato, il territorio e le sue eccellenze sanitarie, valorizzando l’immagine di un’Istituzione vicina alle persone, attenta ai bisogni della comunità e costantemente presente al fianco dei cittadini.

