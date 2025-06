Salerno: la Polizia di Stato arresta spacciatore in centro

Il pomeriggio del 20 giugno u.s., la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto

all’arresto di B.I., per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto, lo stesso, second

la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, avrebbe ceduto una dose di droga ad un

acquirente.

La perquisizione

La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare: n. 31 involucri di cocaina,

per un peso complessivo di grammi 3,251; n. 16 involucri di eroina per un peso complessivo

di grammi 4,719; vari pezzi di hashish per un peso complessivo di grammi 78,682 e la somma

totale di euro 615.00, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio.

La denuncia

Nel corso di tale attività è stato, altresì, rinvenuto un proiettile inesploso, calibro 7,65 ed un

coltello a serramanico della lunghezza totale di cm 20, per i quali l’indagato è stato denunciato

alla Procura salernitana per il reato di detenzione abusiva di munizioni e porto di oggetti atti

ad offendere.