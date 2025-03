Spaccio di sostanze stupefacenti: in manette padre e figlio

Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore nella serata del 14 marzo hanno tratto in arresto due uomini, P.A e P.C., padre e figlio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I fatti

Secondo la ricostruzione, gli stessi sarebbero stati trovati in possesso, nella loro abitazione di Nocera Inferiore, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana, nonché vari strumenti e materiali per la preparazione delle dosi.

Il provvedimento

Inoltre, ciascuno degli indagati aveva indosso alcune migliaia di euro in contanti, allo stato ritenute di provento dell’attività di spaccio. Nella tarda mattinata di sabato si è tenuta l’udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto dei due soggetti, in attesa del giudizio di merito.