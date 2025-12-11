Salerno, la Polizia di Stato accanto ai più fragili: pranzo solidale presso la mensa dei poveri “San Francesco”

Nella mattinata odierna si è svolta una significativa iniziativa di solidarietà promossa dalla Polizia di Stato di Salerno presso la mensa della Caritas diocesana, “Mensa dei Poveri San Francesco”, storicamente punto di riferimento per numerose persone in difficoltà del territorio.

La giornata

Per l’occasione, la Polizia di Stato ha offerto un pranzo completo agli ospiti della struttura, in un clima di vicinanza, ascolto e spirito di comunità. All’evento hanno preso parte diverse autorità cittadine, tra cui il Prefetto di Salerno, il Questore di Salerno e l’Arcivescovo Metropolita Mons. Andrea Bellandi.

Un gesto dall’alto valore simbolico

Particolarmente apprezzato il gesto del Questore che, insieme a personale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Salerno, si è cimentato ai fornelli, preparando personalmente alcune delle pietanze servite agli ospiti della mensa. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, volto a sottolineare la vicinanza concreta delle Istituzioni alla cittadinanza, soprattutto a chi vive situazioni di maggiore fragilità.

L’impegno dei volontari

La mattinata si è conclusa con un momento di confronto con i volontari della Caritas, da sempre impegnati in prima linea nel sostegno ai più bisognosi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato nel promuovere azioni di prossimità e solidarietà sul territorio, rafforzando il legame di fiducia con la comunità salernitana.