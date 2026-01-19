Salerno, incidente all’imbocco autostradale: coinvolta autocisterna di gasolio

Incidente stradale in galleria poco fa a Salerno subito prima dello svincolo per Salerno centro in direzione dell’imbocco autostradale Salerno – Napoli. Per cause da accertare è avvenuta una collisione tra un’autocisterna che trasportava gasolio e due autovetture probabilmente in coda per lo svincolo.

Le condizioni dei coinvolti

Ad avere la peggio l’uomo alla guida di una delle due autovetture per il quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. A causa del blocco della circolazione, i caschi rossi, coadiuvati dalla polizia stradale, hanno dovuto raggiungere il luogo dell’incidente imboccando contromano la carreggiata per poi procedere al soccorso del malcapitato ed affidarlo alle cure dei sanitari e alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Così come per i vigili del fuoco anche il 118 e la polizia stradale hanno avuto difficoltà a raggiungere il posto a causa del blocco totale della circolazione causato dall’incidente.