Salerno, incendio nei pressi del castello Arechi. Vigili del fuoco a lavoro

I Vigili del Fuoco stanno operando ininterrottamente da ieri sera per l’incendio divampato sul Monte Bonadies, alle spalle del Castello Arechi, in seguito all’utilizzo dei fuochi d’artifico per la festa di Monte Castello a Cava de’ Tirreni.

I soccorsi

Oltre alle squadre di terra, per tutta la giornata hanno operato anche i mezzi aerei, rientrati con il calare del sole. Al momento i Caschi Rossi sono in piena attività con le squadre di Salerno e Giffoni Valle Piana supportate da autobotti per il rifornimento d’acqua, e stanno provando a non far “scavallare” il fuoco oltre la collina. Situazione critica.