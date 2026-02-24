Salerno, il fronte anti-De Luca si compatta: nasce la maxi coalizione per il post-ventennio

In vista delle elezioni comunali a Salerno si è ufficialmente consolidata una coalizione di centro-sinistra che si pone l’obiettivo dichiarato di rappresentare l’unica alternativa strutturata al sistema amministrativo guidato da Vincenzo De Luca.

Un’alleanza trasversale contro il sistema trentennale

Il progetto politico vede la partecipazione di una fitta rete di sigle che spaziano dal campo progressista a quello moderato e civico. All’appello mancano esclusivamente il Partito Democratico e il PSI, che restano fuori da un perimetro che invece vede protagonisti Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Azione, Oltre, Casa Riformista, Italia Viva, Noi di Centro, Salerno in Comune, Semplice Salerno e il Comitato Salute e Vita.

Queste forze hanno avviato un percorso di ascolto e partecipazione che mira a scardinare una gestione del potere che, secondo i promotori, avrebbe mostrato i propri limiti dopo oltre tre decenni di egemonia. L’obiettivo è quello di costruire una proposta che sia solida, condivisa e inclusiva, capace di attrarre nuove sensibilità politiche e associative che manifestano un crescente interesse verso questa nuova fase democratica.

La sfida al potere: dignità e trasparenza per Salerno

La coalizione ha espresso una posizione netta sulla necessità di un cambiamento radicale, sottolineando come la città di Salerno non possa più attendere. In una nota congiunta, le forze politiche hanno ribadito l’urgenza di una proposta che metta al centro l’interesse collettivo rispetto a quello di pochi.

“Salerno attende di più: merita dignità, trasparenza e futuro”, dichiarano le forze della coalizione, aggiungendo che l’obiettivo è quello di “costruire una proposta credibile, alternativa a un sistema che per oltre 30 anni ha governato male e nell’interesse di pochi”. Il messaggio è chiaro: restituire centralità alla partecipazione e alla qualità dell’azione amministrativa, superando le logiche di potere consolidate.

Apertura al civismo e prospettive future

Il lavoro del tavolo politico non si ferma e resta aperto a nuovi contributi. Il perimetro dell’alleanza è descritto come dinamico e in costante ampliamento, con l’intenzione di accogliere chiunque voglia contribuire a invertire la rotta politica della città.

“Oggi vi sono le condizioni per andare avanti con determinazione, nel segno di valori e temi condivisi”, spiegano i rappresentanti del fronte, pronti a dialogare con realtà civiche e politiche disposte a partecipare alla definizione di un programma ampio e responsabile. Lo spirito unitario e il senso di responsabilità sembrano essere i cardini di questo nuovo soggetto collettivo, convinto che solo attraverso un percorso condiviso sarà possibile offrire a Salerno una prospettiva nuova e, soprattutto, credibile.