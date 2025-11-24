Salerno, georgiani arrestati per furto aggravato: espulsi dalla Polizia di Stato

I due sono stati trattenuti presso la struttura dell'accoglienza allestita nella Caserma Pisacane di Salerno

Polizia

Nella mattinata del 22 novembre, la Polizia di Stato ha eseguito i provvedimenti di rimpatrio disposti dall’Autorità competente nei confronti di due cittadini di nazionalità georgiana, già arrestati nei giorni precedenti per il reato di furto aggravato e successivamente trattenuti presso la struttura idonea all’accoglienza temporanea allestita all’interno della Caserma Pisacane di Salerno.

L’operazione

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura, con il supporto operativo della Polizia di Frontiera, ha provveduto ad accompagnare i due stranieri presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino, dove sono state completate le procedure previste per l’imbarco sul volo diretto verso il Paese di origine.

Le attività si sono svolte in maniera ordinata, senza criticità e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e delle garanzie previste per i cittadini sottoposti a provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

L’operazione rientra nelle ordinarie attività della Polizia di Stato finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare, alla tutela della sicurezza pubblica e alla corretta esecuzione dei provvedimenti adottati dall’Autorità competente, grazie alla costante sinergia tra gli uffici della Questura di Salerno e le strutture specializzate coinvolte nelle procedure di rimpatrio“.

