Salerno, furto in un tabacchi: ladri sradicano porta blindata

Un nuovo episodio di criminalità ha colpito il quartiere di Pastena a Salerno. Nella notte, una banda di ladri ha messo a segno un furto all’interno di una tabaccheria, forzando l’ingresso e sottraendo ingenti quantità di merce.

Sradicata la porta blindata: rubate sigarette

I malviventi, a bordo di un’Audi di grossa cilindrata, sono giunti sul posto e in pochi minuti hanno sradicato completamente la porta blindata del negozio. Una volta entrati, hanno fatto incetta di sigarette e messo sottosopra i locali. L’allarme ha interrotto la loro azione, costringendoli alla fuga.

Indagini in corso, acquisite le immagini di sorveglianza

Il proprietario è arrivato in pochi minuti per constatare l’accaduto e sta attualmente effettuando la conta dei danni. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e hanno provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona. Indagini in corso per individuare i malviventi.