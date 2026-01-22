Salerno, furto aggravato in un esercizio commerciale: arrestati dalla Polizia

Nella giornata di ieri, 20 gennaio 2026, la Polizia di Stato – con personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno – ha tratto in arresto due individui ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale cittadino.

L’operazione

Nel dettaglio, nel pomeriggio, la Sala Operativa riceveva tramite il numero unico di emergenza 112 una segnalazione relativa alla presenza di due soggetti sospetti all’interno del negozio “Scarpe e Scarpe” sito in via S. Leonardo n. 49, verosimilmente intenti ad asportare merce. Le Volanti, immediatamente inviate sul posto, accertavano che i due individui avevano già oltrepassato le barriere antitaccheggio, le quali si attivavano al loro passaggio.

La refurtiva

I soggetti venivano quindi rintracciati nelle immediate adiacenze del punto vendita e, a seguito di controllo, trovati in possesso di capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 100 euro, successivamente restituiti al legittimo proprietario. Acquisita la denuncia del titolare dell’esercizio commerciale, i due venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura e identificati per B.A., nato in Tunisia, classe 2005, e Z.B, nato in Marocco, classe 1995, entrambi con precedenti a carico.

Il provvedimento

Alla luce degli accertamenti effettuati, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, al termine degli atti di rito venivano collocati presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo. Contestualmente, l’Ufficio Immigrazione veniva notiziato per le verifiche di competenza sulla regolarità della posizione dei predetti sul territorio nazionale.

“La Polizia di Stato prosegue quotidianamente le attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità sul territorio provinciale“.