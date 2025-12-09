Salerno, furto aggravato e ricettazione: scatta l’arresto per una donna

Nella giornata del 4 dicembre, la Polizia di Stato, attraverso personale della Squadra Volante della Questura di Salerno, ha tratto in arresto una giovane cittadina italiana per il reato di furto aggravato e ricettazione.

L’operazione

Nello specifico, nel cuore della notte, alla Centrale Operativa 112 NUE giungeva una segnalazione da parte di un cittadino che riferiva della presenza di una persona sospetta aggirarsi tra alcune autovetture in sosta. La donna, secondo quanto segnalato, si muoveva furtivamente tra i veicoli, facendo addirittura scattare l’allarme di una delle auto parcheggiate. Ricevuta la chiamata, una Volante veniva immediatamente inviata sul posto – gli operatori, giunti con rapidità e professionalità, individuavano la donna corrispondente alla descrizione fornita, mentre tentava di occultarsi per sottrarsi al controllo di polizia. Il personale riconosceva la giovane come soggetto già noto per precedenti reati contro il patrimonio.

La refurtiva

La donna aveva con sé alcune borse e buste contenenti oggetti appena asportati da diversi veicoli in sosta, sui quali erano evidenti i segni di effrazione dei finestrini. Nel corso della perquisizione personale, gli agenti rinvenivano anche tre paia di occhiali da sole, dei quali la stessa non era in grado di fornire alcuna plausibile giustificazione, soprattutto in relazione alle circostanze di tempo e luogo.

Il provvedimento

A seguito della ricostruzione dei fatti e dopo aver raccolto le denunce delle vittime, la donna veniva tratta in arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Salerno, veniva condotta presso il proprio domicilio inattesa del giudizio direttissimo.