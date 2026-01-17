Salerno, evade dai domiciliari e ruba sigarette in un tabacchi: arrestato

Il giorno 15 gennaio, la Polizia di Stato, con equipaggi della Squadra Volante della Questura di Salerno, anche con l’ausilio di personale dell’Esercito, ha proceduto all’arresto di D.G., per furto aggravato ed evasione.
I fatti
Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’indagato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati analoghi, a seguito di segnalazione di allarme con nebbiogeno scattato presso un esercizio pubblico situato sul lungomare cittadino, veniva individuato mentre si stava allontanando da quel luogo, anche con una borsa contenente numerosi pacchetti di tabacchi, risultati asportati poco prima dal suddetto esercizio commerciale la cui porta di ingresso era stata danneggiata mediante l’utilizzo di un “piede di porco”.