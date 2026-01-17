Salerno, evade dai domiciliari e ruba sigarette in un tabacchi: arrestato

L'indagato è stato bloccato sul lungomare con una borsa di tabacchi rubati e arrestato per evasione

Comunicato Stampa

Il giorno 15 gennaio, la Polizia di Stato, con equipaggi della Squadra Volante della Questura di Salerno, anche con l’ausilio di personale dell’Esercito, ha proceduto all’arresto di D.G., per furto aggravato ed evasione.

I fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’indagato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati analoghi, a seguito di segnalazione di allarme con nebbiogeno scattato presso un esercizio pubblico situato sul lungomare cittadino, veniva individuato mentre si stava allontanando da quel luogo, anche con una borsa contenente numerosi pacchetti di tabacchi, risultati asportati poco prima dal suddetto esercizio commerciale la cui porta di ingresso era stata danneggiata mediante l’utilizzo di un “piede di porco”.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Ospedale scritta Ospedale Agropoli: proteste per esami bloccati e promesse elettorali mancate
Articolo Successivo Municipio Eboli Crisi politica ad Eboli, opposizione all’attacco: «Sindaco Conte si dimetta, incapace di amministrare»
Nessun commento