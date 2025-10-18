Salerno: Edmondo Cirielli presenta i candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale

Sanità, libertà e trasparenza. Questi i tre aspetti su cui serve intervenire, subito, in Campania

A cura di Federica Inverso

Sanità, libertà e trasparenza. Questi i tre aspetti su cui serve intervenire, subito, in Campania.

A dirlo l’onorevole e Vice Ministro agli Esteri, Edmondo Cirielli alla sua prima uscita pubblica a Salerno da candidato Presidente della regione Campania del centrodestra.

La giornata a Salerno

Questa mattina, al polo nautico, la presentazione dei nove candidati al consiglio regionale di “Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni per Cirielli” della provincia di Salerno. Si tratta di Nunzio Carpentieri, Annalisa Della Monica, Giuseppe Fabbricatore, Salvatore Gagliano, Aniello Gioiella, Fiordelisa Leone, Maria Gabriella Nicastro, Ernesto Sica e Daniela Ugliano.

Centinaia le persone presenti.

