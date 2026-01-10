Salerno, domani sindaci e consiglieri al voto per la Provincia: occhi puntati su Vincenzo Napoli

Urne aperte, da domani mattina alle 8.00, a Palazzo Sant’Agostino a Salerno, per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Un appuntamento che, come previsto dalla legge Delrio, non coinvolge direttamente i cittadini, ma chiama al voto i sindaci e consiglieri comunali dei 158 Comuni della provincia.

Le elzioni

Saranno 16 i consiglieri provinciali da eleggere, che resteranno in carica per due anni e affiancheranno il presidente nella gestione dell’ente. Il seggio sarà allestito presso la sede della Provincia e le operazioni di voto si svolgeranno nell’arco di un’unica giornata. Al centro del quadro istituzionale resta la figura di Vincenzo Napoli, attuale sindaco di Salerno e presidente della Provincia.

Occhi puntati su Napoli, attuale sindaco di Salerno

Si rincorrono da tempo indiscrezioni e voci non confermate secondo cui l’esito delle elezioni provinciali potrebbe aprire una nuova fase, con la possibilità che Vincenzo Napoli, in un secondo momento, possa valutare un passo indietro dalla carica di sindaco così da far tornar alle urne il capoluogo, la prossima primavera.

Uno scenario che, sempre sul piano delle ipotesi, farebbe spazio a un possibile ritorno sulla scena cittadina di Vincenzo De Luca, ex sindaco di Salerno ed ex presidente della Regione Campania. Rumors politici, non suffragati da annunci ufficiali, che sottolineano quando queste elezioni possano però avere riflessi più ampi sugli equilibri politici del capoluogo e dell’intero territorio.