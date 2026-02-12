Salerno commemora i Carabinieri Pezzuto e Arena: onore alle Medaglie d’Oro a 34 anni dalla scomparsa

Nella mattinata odierna, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno si è svoltala cerimonia di commemorazione dei Carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, Medaglie d’Oro al Valor Militare, alla memoria, brutalmente assassinati il 12 febbraio 1992, in piazza Giuseppe Garibaldi di Pontecagnano Faiano, nel corso di un conflitto a fuoco con due criminali.

Deposta composizione floreale

Nella circostanza, si è proceduto alla presenza del Comandante Provinciale, Col. Filippo Melchiorre, alla deposizione di una composizione floreale ai piedi delle lapidi marmoree poste all’ingresso della caserma intitolata alla memoria dei due Carabinieri seguito da un momento di raccoglimento in onore di tutti i “caduti” nell’adempimento del dovere e dalla benedizione da parte di Don Gerardo Albano.

Medaglie d’oro al Valor Militare

Il Carabiniere Claudio Pezzuto nato il 7 luglio1963 a Surbo (LE), durante il controllo del conducente di una autovettura in pieno centro abitato, investito da fulminea azione di fuoco da parte di malvivente nascosto nell’abitacolo, benché ferito ad un braccio e impossibilitato a far uso dell’arma, incurante del grave rischio personale cui si esponeva, con mirabile generosità, prima di accasciarsi al suolo colpito a morte, si adoperava per far allontanare gli astanti e sottrarli al contemporaneo fuoco di altro complice e nel contempo, il Carabiniere Fortunato Arena nato il 5 febbraio del 1969 San Filippo del Mela (ME), visto che il commilitone veniva investito da fulminea azione di fuoco da parte di malvivente nascosto nell’abitacolo, benchè colpito a sua volta da micidiali colpi esplosi da brevissima distanza da altro complice, con mirabile coraggio, facendo appello alle ultime forze, rispondeva al fuoco con la propria arma, accasciandosi quindi privo di vita.

I malviventi, identificati in due pericolosi latitanti affiliati a spietata associazione criminale, venivano poi catturati e condannati all’ergastolo. Chiaro esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinti fino al supremo sacrificio.