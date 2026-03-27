Cronaca

Salerno: cittadino marocchino irregolare espulso dopo revoca dell’obbligo di firma

Il personale dell’Ufficio Immigrazione aveva avanzato richiesta di revoca della misura al competente Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario. Il cittadino marocchino è stato rimpatriato a Casablanca

Comunicato Stampa
Polizia

Nella giornata di ieri, 26 marzo 2026, la Polizia di Stato, con agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento di rimpatrio nei confronti di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale.

La ricostruzione dei fatti

In particolare, nei confronti di un cittadino marocchino, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per reati in materia di stupefacenti, il personale dell’Ufficio Immigrazione aveva avanzato richiesta di revoca della misura al competente Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario, ottenendone l’accoglimento in data 24 marzo 2026.

Il provvedimento

A seguito del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono state completate le procedure per il rimpatrio, eseguito mediante accompagnamento presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, con imbarco su volo diretto a Casablanca. L’operazione rientra nell’ambito delle attività istituzionali di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare, costantemente svolte dalla Polizia di Stato, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa vigente

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