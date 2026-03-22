Salerno città della luce: nella top 20 nazionale per ore di sole e clima ideale

In un panorama nazionale dominato dalle isole e dalla Puglia, Salerno difende con autorevolezza il prestigio della Campania e del Mezzogiorno. La città d’Arechi si posiziona infatti al 18° posto assoluto nella classifica nazionale, registrando una media mensile di 235 ore di sole.

I dati

Il dato salernitano assume ancora più valore se confrontato con le grandi metropoli del Nord e del Centro: Salerno batte nettamente città come Milano (34° posto con 218,87 ore) e Firenze (43° posto con 210,82 ore). Sebbene il podio sia occupato stabilmente dalla Sicilia — con Siracusa capolista a quota 272,61 ore, seguita da Catania (272,39 ore) e Cagliari (266,02 ore) — il capoluogo salernitano si attesta come un’oasi di luminosità costante nel cuore del Mediterraneo.

Clima ideale e ospitalità: il binomio vincente del territorio

Oltre alla luce, Salerno brilla per la qualità del suo microclima. Lo studio di Holidu evidenzia come la città goda di una temperatura media di 16,60 gradi, un valore che la colloca tra le destinazioni più gradevoli per il turismo destagionalizzato. Questa stabilità climatica si sposa con un’offerta ricettiva competitiva: il prezzo medio di una casa vacanza si attesta infatti sui 97 euro a persona, posizionando Salerno in una fascia di mercato intermedia e accessibile rispetto ai picchi delle grandi città d’arte o dei centri alpini.

Per fare un paragone sul fronte dei costi, le località meno soleggiate e più fredde risultano spesso le più onerose: Bolzano guida la classifica dei prezzi con 192 euro medi, seguita da Milano (165 euro) e Roma (161 euro). All’estremo opposto della convenienza si trova invece Foggia, la più economica con soli 68 euro medi per pernottamento.

Il divario tra Nord e Sud: dalle vette siciliane al grigio di Aosta

L’indagine mette a nudo un’Italia profondamente divisa dalla geografia solare. Se il Sud e le Isole occupano stabilmente la top 10 — con Napoli che si attesta al 12° posto (242,09 ore) e la sorpresa Pescara al 7° — il Nord fatica a trovare spazio nelle prime posizioni.

La prima grande città settentrionale è Torino, sedicesima con 237,94 ore, poco sopra Salerno. La coda della classifica è invece tutta per l’arco alpino e il Friuli: Trieste, Prato, Udine e Trento occupano i gradini più bassi, fino ad arrivare alla maglia nera Aosta. Con sole 170,20 ore medie mensili, il capoluogo valdostano registra “ben 102 ore in meno rispetto alla capolista Siracusa”, segnando anche la temperatura più bassa del campione con soli 6,50 gradi medi.