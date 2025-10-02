Salerno celebra i suoi nonni: la festa al Centro Sociale

L’iniziativa rientra tra le tante attività promosse da Salerno Solidale, che da sempre mette al centro l’attenzione agli anziani

A cura di Federica Inverso

Questa mattina il Centro Sociale di Salerno si è trasformato in un luogo di festa e di condivisione grazie all’iniziativa organizzata da Salerno Solidale in occasione della Festa dei Nonni.

Un’occasione speciale tra canti, balli e tanta allegria

Protagonisti assoluti della giornata sono stati proprio loro, i nonni, che hanno vissuto momenti di gioia e leggerezza tra balli, canti e tanta allegria. Un’occasione speciale non solo per celebrare la loro importanza all’interno delle famiglie e della comunità, ma anche per offrire momenti di socialità e spensieratezza.

L’iniziativa rientra tra le tante attività promosse da Salerno Solidale, che da sempre mette al centro l’attenzione agli anziani con servizi, eventi e opportunità di incontro, contribuendo a combattere la solitudine e a rafforzare i legami sociali.

