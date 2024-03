Salerno: apre il mercato coperto Campagna Amica in via Lanzara

Sabato 23 marzo, alle ore 10.30, si inaugura il Mercato Coperto Campagna Amica di Salerno, nella centralissima via Raffaele Lanzara, polo della sana alimentazione, del Km0 e della dieta mediterranea. In uno spazio di oltre 600 metri quadri prenderà forma il 66° mercato coperto di Coldiretti in Italia, una grande occasione per scoprire le eccellenze agroalimentari salernitane sulla scia di quanto già consolidato in oltre 16 anni di Campagna Amica al parco Pinocchio e a piazza San Francesco. Non solo vendita diretta nel nuovo spazio Campagna Amica allestito nel centro cittadino ma anche attività didattiche con le scuole per educare le nuove generazioni al cibo sano, con una aula didattica e laboratori, uno spazio polifunzionale dove parlare di cibo, alimentazione, cultura per diffondere la Dieta Mediterranea e contrastare modelli alimentari sbagliati. Qui saranno presenti medici e dietologi che aiuteranno a fare acquisti consapevoli educando i consumatori alla lettura delle etichette; non mancheranno street food, agriasilo e aree dedicate al mondo delle imprese e ai nuovi servizi. “Una struttura – spiega il presidente regionale di Coldiretti Ettore Bellelli – che non ha soltanto un valore economico, ma anche occupazionale, sociale ed ambientale e rappresenta un'importante opera di rigenerazione urbana, con il recupero di uno stabile da tempo abbandonato restituito alla città come nuovo luogo di incontro”.

Le dichiarazioni

“Con il Mercato Coperto – spiega il direttore Enzo Tropiano – andiamo ad aggiungere un ulteriore tassello nel percorso che da anni Coldiretti Salerno persegue con l'obiettivo duplice di valorizzare l'agricoltura locale e di educare al mangiar sano. Puntiamo a rendere il Mercato di via Lanzara un punto di riferimento nel mondo della didattica all'alimentazione, alla sostenibilità e all'importanza di una filiera corta e controllata, per raccontare le biodiversità e le tipicità storicamente custodite dagli agricoltori: oggi più che mai è importante sostenere la loro attività e difenderne i prodotti dagli attacchi del falso made in Italy”.

Il mercato

Sono ventidue le aziende presenti nel Mercato, distribuite in uno spazio di 600 metri quadrati e provenienti da tutta la provincia. Durante l'inaugurazione sarà allestito per la stampa il “Tavolo della Biodiversità” con tutto il ricchissimo patrimonio eno-gastronomico e di prodotti alimentari tradizionali (PAT), tra cui i ricercatissimi e spesso introvabili Cicola del Cilento (un salume di S. Giovanni a Piro), il marracuoccio di Lentiscosa, il Rosmarino del Cilento, la Sausicchia casalettana di Casaletto Spartano. La Regione Campania, con 601 prodotti, è la Regione con il maggior numero di prodotti registrati. Cento i prodotti della provincia di Salerno. All'inaugurazione saranno presenti amministratori locali, deputati, dirigenti e soci Coldiretti.