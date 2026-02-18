Salerno: al via Versus, il primo scontro di linguaggi teatrali. “I Ditelo Voi” aprono la nuova sezione con “Dirotta sul nulla”

Il cartellone di Che Comico, la stagione teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, prosegue e si arricchisce di un nuovo tassello: Versus, la sezione che mette a confronto due forme di spettacolo, due linguaggi e due modi diversi di stare in scena, all’interno di un progetto unitario che già si sviluppa tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno.

Il primo scontro di linguaggi teatrali

Versus nasce come uno “scontro” creativo tra mondi teatrali differenti: da una parte la comicità popolare e riconoscibile di Che Comico, dall’altra la ricerca e la rilettura dei testi portata avanti dalla Compagnia dell’Arte all’interno di Transpose. Un dialogo serrato, fatto di contrasti, contaminazioni e punti di vista, che amplia lo sguardo della rassegna.

Il programma

Ad aprire ufficialmente Versus, sabato 21 febbraio al Teatro delle Arti alle 21, sono I Ditelo Voi con “Dirotta sul nulla”, uno spettacolo surreale, fuori dagli schemi, costruito su una comicità nonsense capace di conquistare pubblici di tutte le età. Scritto e diretto da I Ditelo Voi insieme a Francesco Prisco, lo spettacolo vede in scena Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante, protagonisti di una storia che mescola ritmo comico, situazioni assurde e una narrazione volutamente “fuori rotta”.

La trama

Mimmo, Lello e Francesco sono tre sconosciuti costretti a condividere la stessa stanza d’ospedale. Durante una lunga degenza nasce un’amicizia improbabile, fatta di confidenze, ossessioni bizzarre e segreti inconfessabili. Una volta dimessi, uno di loro lancia un’idea folle: festeggiare la nuova vita con un viaggio esotico. Ma il volo prende una direzione inattesa: l’aereo precipita in mezzo all’oceano e i tre si ritrovano unici superstiti su un’isola deserta. Da qui prende forma una vera e propria avventura surreale, dove i protagonisti sono costretti a convivere e a sopravvivere in un ambiente sempre più ostile. Tra trovate geniali, deliri comici e dinamiche imprevedibili, la domanda resta sospesa fino all’ultimo: riusciranno a essere messi in salvo o resteranno per sempre abbandonati al loro destino?

La rassegna entra nel vivo

Con Dirotta sul nulla, Versus entra nel vivo dopo l’apertura del ciclo con Io sono Sam, adattamento e regia di Antonello Ronga, che ha affrontato il delicato tema della genitorialità e della disabilità. Il percorso proseguirà il 26 marzo con Carpe Diem – cogli l’attimo fuggente, omaggio al celebre film cult, sempre firmato da Ronga, per concludersi il 25 aprile con Nunzia Schiano e Maria Bolignano in Le Porno Precarie (quelle di OnlyFals).

Con Versus, Che Comico rafforza la propria identità di rassegna capace di tenere insieme comicità, teatro di parola e sperimentazione, trasformando il confronto tra linguaggi in un valore aggiunto e offrendo al pubblico un’esperienza teatrale ancora più ricca e stimolante.