Salerno: al via Versus, il primo scontro di linguaggi teatrali. “I Ditelo Voi” aprono la nuova sezione con “Dirotta sul nulla”

Uno spettacolo surreale, fuori dagli schemi, costruito su una comicità nonsense capace di conquistare pubblici di tutte le età

I Ditelo Voi

Il cartellone di Che Comico, la stagione teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, prosegue e si arricchisce di un nuovo tassello: Versus, la sezione che mette a confronto due forme di spettacolo, due linguaggi e due modi diversi di stare in scena, all’interno di un progetto unitario che già si sviluppa tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno.

Il primo scontro di linguaggi teatrali

Versus nasce come uno “scontro” creativo tra mondi teatrali differenti: da una parte la comicità popolare e riconoscibile di Che Comico, dall’altra la ricerca e la rilettura dei testi portata avanti dalla Compagnia dell’Arte all’interno di Transpose. Un dialogo serrato, fatto di contrasti, contaminazioni e punti di vista, che amplia lo sguardo della rassegna.

Il programma

Ad aprire ufficialmente Versus, sabato 21 febbraio al Teatro delle Arti alle 21, sono I Ditelo Voi con “Dirotta sul nulla”, uno spettacolo surreale, fuori dagli schemi, costruito su una comicità nonsense capace di conquistare pubblici di tutte le età. Scritto e diretto da I Ditelo Voi insieme a Francesco Prisco, lo spettacolo vede in scena Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante, protagonisti di una storia che mescola ritmo comico, situazioni assurde e una narrazione volutamente “fuori rotta”.

La trama

Mimmo, Lello e Francesco sono tre sconosciuti costretti a condividere la stessa stanza d’ospedale. Durante una lunga degenza nasce un’amicizia improbabile, fatta di confidenze, ossessioni bizzarre e segreti inconfessabili. Una volta dimessi, uno di loro lancia un’idea folle: festeggiare la nuova vita con un viaggio esotico. Ma il volo prende una direzione inattesa: l’aereo precipita in mezzo all’oceano e i tre si ritrovano unici superstiti su un’isola deserta. Da qui prende forma una vera e propria avventura surreale, dove i protagonisti sono costretti a convivere e a sopravvivere in un ambiente sempre più ostile. Tra trovate geniali, deliri comici e dinamiche imprevedibili, la domanda resta sospesa fino all’ultimo: riusciranno a essere messi in salvo o resteranno per sempre abbandonati al loro destino?

La rassegna entra nel vivo

Con Dirotta sul nulla, Versus entra nel vivo dopo l’apertura del ciclo con Io sono Sam, adattamento e regia di Antonello Ronga, che ha affrontato il delicato tema della genitorialità e della disabilità. Il percorso proseguirà il 26 marzo con Carpe Diem – cogli l’attimo fuggente, omaggio al celebre film cult, sempre firmato da Ronga, per concludersi il 25 aprile con Nunzia Schiano e Maria Bolignano in Le Porno Precarie (quelle di OnlyFals).

Con Versus, Che Comico rafforza la propria identità di rassegna capace di tenere insieme comicità, teatro di parola e sperimentazione, trasformando il confronto tra linguaggi in un valore aggiunto e offrendo al pubblico un’esperienza teatrale ancora più ricca e stimolante.

