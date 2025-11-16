Salernitana, Liguori e Golemic ribaltano l’Altamura: granata di nuovo in testa

La Salernitana rimonta l’Altamura allo stadio “Tonino D’Angelo” e torna in vetta al girone C, ai danni del Catania (battuto ieri dal Casarano).
I granata partono male, incassando lo svantaggio a firma di Rosafio nei primi minuti, poi ribaltano il risultato nella ripresa con le marcature di Liguori e Golemic, entrambe su rigore.
Partita non brillantissima degli uomini di Raffaele, che soffrono l’energia dei padroni di casa, ma sono bravi a resistere e vincere una sfida lunghissima, segnata da numerosi rivolgimenti.
Il primo tempo
Match in salita già al 10’, quando l’Altamura passa in vantaggio con Rosafio. Azione avvolgente, conclusa con un colpo di testa a pochi centimetri da Donnarumma. Subitanea reazione di Capomaggio, che cerca di rimettere in pari la contesa con una conclusione violenta, contenuta da Viola.
Poco dopo, Inglese incorna dal centro dell’area, ma Viola dice ancora di no. La Salernitana si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, manca, però, il guizzo decisivo, dunque si va a riposto con il vantaggio di misura dei padroni di casa
La ripresa
In avvio, non cambia di molto il canovaccio della gara, la Salernitana cerca con insistenza il pareggio. Ci prova Anastasio in avvio con un’acrobazia dall’alto coefficiente di difficoltà: palla a lato. Al 55’, Tascone sguscia in area e si becca uno sgambetto. Il direttore di gara Di Francesco fischia e manda dal dischetto Liguori.
Non trema l’attaccante granata, pala da un lato e Viola dall’altro: 1 a 1. Lo svantaggio ridesta l’Altamura, vicino al goal in almeno due circostanze con Simone e Grande. Granata salvati prima da un fuorigioco millimetrico poi da Donnarumma.
L’inerzia nella fase centrale è dalla parte dell’Altamura All’82, però, Achik (subentrato a Di Vico) rientra improvvisamente e calcia, sfiorando il palo.
Altro rivolgimento, meglio gli ospiti, in questa fase. In pieno recupero Florio cerca di anticipare Ferrari, ma entra scomposto: calcio di rigore.
Questa volta sul dischetto va Golemic, che non sbaglia: 2 a 1 e rimonta completata. Nel finale l’Altamura si riversa in avanti, ma senza alterare tabellino.