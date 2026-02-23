Salernitana: Giuseppe Raffaele verso l’esonero

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Monopoli, la Salernitana ha deciso di cambiare; è vicino l’esonero, infatti, dell’allenatore Giuseppe Raffaele che lascia la squadra al terzo posto in classifica a quota 50 punti, oramai lontana da Benevento e Catania.

I possibili sostituti

Decisiva la sconfitta di ieri per l’ex Cerignola, che nelle ultime 5 partite ha collezionato solo 5 punti. Il club sta già lavorando: libero Fabio Caserta che fino allo scorso novembre era sulla panchina del Bari (con il quale è ancora sotto contratto)

In lista anche Pasquale Marino, apprezzato dall’ambiente, dopo la salvezza sfiorata lo scorso anno. Più defilati Viali, ex Reggiana, Cosenza e Ascoli, e Pagliuca ancora sotto contratto con l’Empoli.