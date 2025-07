Sala Consilina: presentato il calendario dell’Estate salese 2025, tra cultura, spettacolo e territorio

È stato presentato ufficialmente ieri mattina, mercoledì 9 luglio, nel corso di una conferenza stampa, il calendario dell’Estate Salese 2025: un programma ricco di eventi che animeranno Sala Consilina da luglio a settembre, con proposte pensate per tutte le fasce d’età. All’incontro erano presenti il sindaco Domenico Cartolano, l’assessore alla cultura Biscotti e i consiglieri comunali Nicola Rosciano e Luca Andresano.

«Abbiamo tolto il buio e ora risplende la luce a Sala Consilina – ha dichiarato il sindaco Cartolano –. Questo calendario è il risultato del lavoro corale dell’amministrazione, che ha voluto coinvolgere le associazioni, le scuole di danza e tutte le energie del territorio. Un’estate viva, partecipata, capace di unire comunità, cultura e crescita sociale».

Il programma

L’evento inaugurale sarà “Gocce di Mediterraneo”, in programma l’11 e 12 luglio nella suggestiva cornice della Villa Comunale, simbolicamente scelta per le oltre 300 piante di ulivo che la caratterizzano. Il consigliere Nicola Rosciano ha evidenziato il valore dell’iniziativa, dedicata all’oleoturismo, sottolineando il sostegno ricevuto dall’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino e dalla Cooperativa Il Sentiero.

Gran finale col concerto di Eugenio Bennato

Durante la manifestazione si alterneranno momenti di valorizzazione delle eccellenze locali, con la partecipazione di artisti come Totino Melillo e Casa Surace, degustazioni curate dalla Trattoria Nennella e, il 12 luglio, il gran finale con il concerto di Eugenio Bennato. «Il nostro obiettivo – ha aggiunto l’assessore Biscotti – è promuovere la socializzazione e favorire una rinnovata conoscenza del territorio. L’estate è l’occasione perfetta per costruire ponti tra generazioni e stimolare nuove forme di dialogo e crescita collettiva».

Il programma dell’Estate Salese 2025 prevede musica, cinema, spettacoli circensi, laboratori per bambini, feste popolari, sport, escursioni e molto altro. Una stagione ricca di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori e riscoprire Sala Consilina come luogo di incontro, cultura e bellezza.