Sala Consilina nella rete europea dell’innovazione climatica

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina esprime grande soddisfazione per la riuscita del Climathon 2026, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Sala Consilina e i Monaci Digitali, realtà attiva nella formazione e nell’innovazione e parte della rete Startup Village.

L’incontro

Il focus dell’edizione 2026 è stato dedicato alla gestione sostenibile delle risorse idriche, tema centrale per il Vallo di Diano. Gli studenti hanno sviluppato cinque progetti innovativi, spaziando da sistemi intelligenti di monitoraggio a modelli digitali per la prevenzione delle dispersioni, fino a piattaforme di gestione partecipata e strategie di sensibilizzazione ambientale. Nella stessa giornata eventi analoghi hanno avuto luogo in Sardegna e in Irlanda.

Gli interventi

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti dell’Istituto Marco Tullio Cicerone, sezione ITIS, guidato dalla dirigente Antonella Vairo, accompagnati dal professor Pasquale Vassallo e dalla professoressa Maria Manzo.

Elemento qualificante dell’iniziativa è stato l’alto profilo della giuria composta da Domenico Nicoletti; Beniamino Curcio, presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano; Vincenzo Chiera, Ambasciatore per il Patto Europeo per il Clima; Enzo D’Aiuto; Carmine Petrazzuolo del Cestari Group.

Un ringraziamento anche all’architetto Francesco Di Bisceglie, all’ingegnere Antonio Paventa e a Domenico Alfano che hanno assistito i ragazzi in qualità di tutor.

L’iniziativa è stata sostenuta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Domenico Cartolano e dall’Assessora alle Politiche Ambientali Teresa Paladino.

“Sostenere il Climathon significa investire in una visione amministrativa capace di guardare al futuro”, ha dichiarato l’Assessora Teresa Paladino, evidenziando come il coinvolgimento delle nuove generazioni rappresenti una scelta strategica e strutturale.

Il Sindaco Domenico Cartolano ha sottolineato che l’inserimento di Sala Consilina in una rete internazionale di innovazione climatica testimonia la volontà del territorio di dialogare con l’Europa e contribuire attivamente ai processi di transizione ecologica.

Il Climathon ha dimostrato che anche un’area interna può inserirsi con autorevolezza nel dialogo europeo sulla transizione ecologica, trasformando una sfida globale in un’opportunità concreta di sviluppo locale.