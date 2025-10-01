Sala Consilina: inaugurata la nuova mensa scolastica nel plesso di Viscigliete

Questa mattina è stata inaugurata la nuova mensa scolastica nel plesso di Viscigliete a Sala Consilina, un servizio atteso e importante per la comunità scolastica e per le famiglie.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e la dirigente scolastica prof.ssa Antonella Vairo. L’inaugurazione è stata preceduta dalla benedizione impartita dal parroco don Luciano La Peruta.

Il Sindaco Domenico Cartolano, nel corso del suo intervento, ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto: “In tutta la provincia di Salerno sono soltanto otto i Comuni che dispongono di una mensa in ogni plesso scolastico, e Sala Consilina è tra questi. È un risultato di cui siamo orgogliosi, perché significa garantire ai nostri bambini un servizio di qualità e un sostegno concreto alle famiglie. Ringrazio il consigliere Michele Galiano che, nella precedente consiliatura come assessore alla scuola, ha avviato la gara d’appalto per questi lavori, e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per trasformare questo progetto in realtà.

È la dimostrazione che quando si lavora con impegno e unità di intenti, i sogni diventano concreti servizi per la comunità”. Con questa inaugurazione, l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina conferma la volontà di investire sull’istruzione e sul benessere dei più piccoli, rafforzando un modello di scuola attenta ai bisogni educativi e sociali del territorio.