Sala Consilina: il pilota Sabatino Di Mare premiato dal Coni con la medaglia al Valore Atletico

Un riconoscimento prestigioso che premia anni di sacrifici, impegno e risultati sportivi. Sabatino Di Mare, pilota di Sala Consilina, ha ricevuto la medaglia al Valore Atletico conferita dal CONI, uno dei più alti attestati di merito per un atleta italiano.

Il riconoscimento

La cerimonia di consegna si è svolta a Salerno, nel corso di un evento ufficiale promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alla presenza di dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Un momento di grande significato per l’atleta, che vede così riconosciuto il valore del proprio percorso sportivo.

“Sono orgoglioso di questo risultato – ha dichiarato Di Mare – perché questa medaglia rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche il frutto di tanti anni di lavoro, passione e sacrifici. È un trofeo che si aggiunge a quelli già conquistati e che assume per me un valore speciale”.

Gli altri riconoscimenti

La medaglia al Valore Atletico si inserisce infatti in un palmarès già importante, confermando la costanza e la serietà con cui Sabatino Di Mare ha sempre affrontato la propria carriera sportiva. Un riconoscimento che premia non solo i risultati ottenuti, ma anche l’impegno e l’esempio sportivo offerto nel tempo.