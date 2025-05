Sala Consilina: gli studenti corrono contro la fame e raccolgono quasi 7.000 euro

Un gesto di notevole altruismo ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Camera” e dell’Istituto “Cicerone” di Sala Consilina, che attraverso la manifestazione “Corsa contro la Fame” sono riusciti a raccogliere la significativa somma di 6.996,15 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto alla fondazione Azione Contro la Fame.

Fondi per nutrire oltre 200 bambini

La generosità dimostrata dagli studenti si tradurrà in un aiuto concreto per oltre 200 bambini, che grazie ai fondi raccolti potranno ricevere il nutrimento essenziale per la loro sopravvivenza. L’iniziativa ha riscosso un ampio sostegno da parte della comunità scolastica e cittadina.

Il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale

A nome dell’intera comunità di Sala Consilina, il Sindaco Domenico Cartolano, l’Assessora all’Istruzione Mimma Ferrari e tutta l’Amministrazione Comunale hanno espresso profonda gratitudine per l’esito dell’iniziativa.

Le parole dell’Assessora Ferrari: “Cuore grande e sensibilità profonda dei nostri ragazzi”

L’Assessora Mimma Ferrari ha commentato con orgoglio il risultato raggiunto: «I nostri bambini e ragazzi hanno dimostrato di avere un cuore grande e una sensibilità profonda verso le ingiustizie del mondo. Hanno compreso e fatto propri gli ideali di solidarietà, equità e giustizia promossi dal progetto. Il nostro auspicio è che continuino a coltivarli lungo tutto il loro cammino di vita».

Il plauso del Sindaco Cartolano: “Inizio di un percorso virtuoso per un futuro migliore”

Anche il Sindaco Domenico Cartolano ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa: “Un sentito grazie agli studenti, ai docenti, alle famiglie e a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa iniziativa. Siamo certi – sottolinea il primo cittadino Domenico Cartolano – che questo sia solo l’inizio di un percorso virtuoso, che porterà i nostri giovani a essere protagonisti di un futuro migliore”.