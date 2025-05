Sala Consilina, Giuseppe De Rosa ci riprova: da mercoledì proverà a vincere per la quarta volta il “Roadsign Continental Challenge”

Giuseppe De Rosa ci riprova. Da detentore del titolo, proverà a vincere per la quarta volta il “Roadsign Continental Challenge”, il prestigioso circuito organizzato da Canal Aventure che prevede una serie di ultramaratone in cinque continenti diversi. De Rosa è l’unico atleta al mondo ad aver completato e vinto questo impegnativo circuito per ben tre volte, nel 2022, 2023 e 2024. “Cercherò per la quarta volta di conquistare il Continental. All’eta di 48 anni proverò a portarlo di nuovo a casa, è una sfida che mi affascina”.

La prima tappa

La prima tappa per questa nuova sfida è “THE TRACK Australia” che si svolgerà dal 14 al 23 Maggio 2025 nell’Outback australiano, tra la cittadina di Alice Springs e Uluru. Nove tappe per dieci giorni di gara e 520 chilometri da percorrere. Con Giuseppe De Rosa partiranno altri 27 atleti, di cui 7 donne e 20 uomini.

L’ultramaratoneta 48enne, originario di Sala Consilina, in provincia di Salerno, partito due giorni fa per l’Australia è determinato ma sereno: “Qualcuno mi chiede perché lo faccio. Potrei godermi il primato. Chi vince in genere non ritorna sul percorso della vittoria, non torna a rigiocarsi il primato ottenuto, ma preferisce lasciare da vincitore. Anni fa sognavo almeno di concludere il Continental, non avrei mai pensato di poterlo vincere, poi l’ho vinto per tre volte negli ultimi tre anni e oggi sono l’unico ad averlo fatto. Ma non ho voluto chiudere nessuna finestra, voglio provare a vincerlo per l’ultima volta. A 48 anni non mi sento finito e penso che a questa età un uomo, se motivato, possa fare ancora tantissime cose, dimostrare di riuscire a fare ancora qualcosa. Mi piace l’idea di voler difendere il numero 1 del pettorale che indosserò in Australia, lo rimetterò in discussione con la voglia di scoprire e di imparare ancora, senza paura”.

Giuseppe De Rosa non è solo un atleta eccezionale, ma anche un uomo che con le sue imprese ispira tanti appassionati di corsa e dimostra che “niente è impossibile”. Lo sponsor che lo sostiene nel 2025 è Foot Space – L’universo delle scarpe da lavoro.

The Track Australia

THE TRACK Australia si svolge ogni due anni. Giuseppe De Rosa lo ha concluso per due volte e proverà a farlo ancora, impresa mai riuscita finora a nessuno. L’Outback australiano regala scenari indimenticabili: i suoi spazi sconfinati evocano avventura e libertà e gli atleti entreranno nel territorio aborigeno. Il traguardo sarà posto nei pressi di Uluru, il simbolo dell’Australia. Uluru è il più grande monolite al mondo, con un’altezza di 348 metri nel bel mezzo del deserto.