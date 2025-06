Sala Consilina colpita da bomba d’acqua e grandine: il Comune vicino ad agricoltori e cittadini

In merito all’evento meteorologico che ha colpito nel pomeriggio di ieri il territorio di Sala Consilina, una vera e propria bomba d’acqua, accompagnata da una forte grandinata, che si è abbattuta sulla zona provocando gravi danni a coltivazioni, orti e attività agricole, sono intervenuti il sindaco Cartolano e l’Assessore De Maio.

Ingenti danni all’agricoltura

Una situazione che ha messo in ginocchio molti agricoltori e piccoli produttori locali, in un momento già delicato per il settore. In merito all’accaduto, il sindaco Domenico Cartolano e l’assessore all’Agricoltura Amedeo De Maio hanno diffuso un comunicato congiunto esprimendo piena solidarietà alle persone colpite e garantendo l’impegno dell’Amministrazione comunale. “Come assessore all’Agricoltura – ha dichiarato Amedeo De Maio – sento profondamente il peso di quanto accaduto e desidero esprimere, unitamente al sindaco e all’intera amministrazione, la nostra sincera vicinanza a tutti i contadini, gli agricoltori e i cittadini che hanno subito danni. Il dolore di chi vede vanificati mesi di lavoro, sacrificio e dedizione alla terra è anche il nostro dolore”.

Amministrazione vicina agli agricoltori

L’Amministrazione ha già avviato le procedure per valutare con precisione l’entità dei danni, con l’obiettivo di attivare rapidamente gli strumenti di sostegno previsti in questi casi. In particolare, si invita chiunque abbia subito danni a segnalarli tempestivamente agli uffici comunali competenti, in modo da facilitare la raccolta dei dati e accelerare le pratiche di intervento. “Siamo al fianco dei nostri agricoltori – si legge ancora nel comunicato – e faremo tutto quanto in nostro potere per aiutarli a superare questa difficile emergenza”. Il Comune resta in contatto con le autorità competenti per monitorare l’evoluzione della situazione e valutare eventuali ulteriori azioni a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite.