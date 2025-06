Sala Consilina, auto fuori strada nella notte: paura per cinque giovani

Paura nella notte a Trinità di Sala Consilina, dove una Toyota Yaris è uscita improvvisamente di strada per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un muretto.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi con due ambulanze del 118. Cinque giovani che si trovavano a bordo dell’auto sono stati trasportati all’ospedale di “Luigi Curto”di Polla: fortunatamente nessuno di loro versa in gravi condizioni.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Nell’impatto, il veicolo ha divelto una colonnina privata per la ricarica di auto elettriche.