Sala Consilina: arriva la “mangiaplastica” accanto alla scuola Camera per educare al rispetto dell’ambiente

Il progetto è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 29.500 euro ottenuto tramite un bando del Ministero della Transizione Ecologica, volto alla diffusione di eco-compattatori per la raccolta di bottiglie in PET

A cura di Federica Pistone
Bottiglie di plastica

La Giunta comunale di Sala Consilina ha dato il via libera, con voto unanime, all’installazione di una macchina “mangiaplastica” in via Gramsci, nei pressi del cancello d’ingresso della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Camera”.

Il progetto

La decisione, formalizzata con una delibera approvata il 13 ottobre 2025, rientra nelle strategie ambientali adottate dall’Amministrazione comunale, in linea con le direttive europee e nazionali sull’economia circolare e la riduzione dell’uso della plastica.

Il progetto è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 29.500 euro ottenuto tramite un bando del Ministero della Transizione Ecologica, volto alla diffusione di eco-compattatori per la raccolta di bottiglie in PET.

Educare al rispetto dell’ambiente

Il punto scelto per l’installazione del nuovo dispositivo ecologico è lo spazio precedentemente occupato dalla “Casa dell’Acqua”, struttura ormai obsoleta.

La nuova collocazione è stata ritenuta strategica per la sua centralità e facilità di controllo, ma anche per il forte valore educativo, considerata la presenza delle scuole primarie e secondarie nei dintorni.

