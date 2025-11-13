Sala Consilina aderisce al progetto “L’acqua che insegna alla sete”: distributori di acqua nelle scuole e biblioteca

Il progetto prevede la posa gratuita di distributori automatici di acqua microfiltrata negli istituti scolastici e nella biblioteca comunale del territorio, per una durata di tre anni

Il comune di Sala Consilina ha approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 10 novembre 2025, l’adesione e il patrocinio morale all’iniziativa “L’acqua che insegna alla sete”, promossa dalla società S.T.E.I. S.r.l. (Soluzioni e Tecnologie per l’Eco-compatibilità ed Inclusione).

Il progetto

Il progetto prevede la posa gratuita di distributori automatici di acqua microfiltrata negli istituti scolastici e nella biblioteca comunale del territorio, per una durata di tre anni. L’obiettivo è favorire comportamenti sostenibili e ridurre l’uso della plastica monouso, attraverso la distribuzione di borracce in alluminio personalizzate agli studenti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro del programma ministeriale “RiGenerazione Scuola”, che mira a promuovere una nuova cultura ambientale e a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza del risparmio delle risorse e della tutela del pianeta.

