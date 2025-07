Sala Consilina, 3 incidenti in poche ore, l’appello del sindaco ai giovani: “Guidate con responsabilità, la vita è preziosa”

Dopo tre incidenti stradali verificatisi negli ultimi giorni sul territorio comunale di Sala Consilina, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, il sindaco, Domenico Cartolano, ha rivolto un appello accorato soprattutto ai giovani, invitandoli alla massima prudenza alla guida.

L’accorato appello

“Sento il dovere, ha scritto Cartolano, di rivolgermi a tutti i ragazzi e le ragazze del nostro territorio: siate prudenti, siate responsabili, sempre, quando siete alla guida. La strada non è un gioco. Basta un attimo di distrazione, un sorpasso azzardato, una velocità eccessiva per cambiare la vita vostra e quella di chi vi vuole bene. Non c’è nulla di più prezioso della vostra vita e di quella degli altri”. Un messaggio chiaro e toccante, che riflette la crescente preoccupazione per la sicurezza stradale, in particolare durante il periodo estivo, quando l’intensificarsi degli spostamenti e la minore attenzione possono aumentare il rischio di incidenti.

“Vi vogliamo vedere sorridere, non piangere. Vi vogliamo vedere tornare sempre a casa”

Il Sindaco ha voluto rivolgersi anche agli adulti, alle famiglie e al mondo scolastico, richiamandoli al loro ruolo educativo e di supporto: “Alle famiglie, alle scuole, a tutti noi adulti, il compito di accompagnare e sostenere i più giovani, educandoli al rispetto delle regole e al valore della sicurezza. L’Amministrazione comunale è al lavoro per aumentare i livelli di sicurezza sulle strade cittadine, con interventi mirati”. Nel concludere il suo intervento, Cartolano ha espresso la vicinanza dell’Amministrazione a chi è rimasto coinvolto negli incidenti e ha lanciato un ultimo, sentito invito: “Vi vogliamo vedere sorridere, non piangere. Vi vogliamo vedere tornare sempre a casa”.