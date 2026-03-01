Cilento

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo: la Campania e il Cilento in festa

Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo. Da Napoli al Cilento, ecco come la Campania festeggia la vittoria dell'artista partenopeo

Redazione Infocilento
Sal Da Vinci

Sal Da Vinci ha conquistato il gradino più alto del podio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, portando la musica partenopea al vertice della scena nazionale. La vittoria dell’artista non è solo un traguardo personale, ma un successo che sta facendo esultare l’intera Campania, unita nel celebrare un talento che ha saputo emozionare il pubblico dell’Ariston.

Tra i primi a congratularsi è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il primo cittadino ha espresso parole di grande stima per lo straordinario risultato raggiunto, sottolineando come la determinazione e la sensibilità artistica di Da Vinci rappresentino un motivo di orgoglio per l’intera comunità napoletana.

Il legame indissolubile con il territorio cilentano

Oltre ai confini del capoluogo, il successo di Sal Da Vinci risuona con forza particolare a sud di Salerno. Il Cilento, infatti, è una terra legata a doppio filo all’artista. Da Capaccio Paestum fino a Policastro Bussentino, i suoi spettacoli hanno sempre registrato il tutto esaurito, a testimonianza di un affetto costante e radicato nel tempo.

Leggi anche:

Sal Da Vinci chiude gli eventi estivi a Capaccio Paestum

Un rapporto speciale si è consolidato anche con la città di Agropoli. In questa località, l’artista è stato protagonista per due volte con i suoi spettacoli teatrali, riuscendo in entrambi i casi a strappare il sold out e a incantare una platea affezionata.

Ma non solo Cilento, anche a Salerno Sal Da Vinci ha saputo nelle sue apparizioni conquistare il pubblico ricevendo anche un riconoscimento nel marzo scorso dall’amministrazione comunale con una targa ricordo che esprime l’amicizia di Salerno e la gratitudine per le grandi emozioni musicali donate al pubblico durante una carriera lunga e di successo.

Uno staff radicato nel Cilento

Il legame con l’area cilentana non si limita alle esibizioni sul palco, ma si estende alla composizione stessa del team di lavoro dell’artista.
Gianni Al Pacino, volto noto da tempo nel mondo dell’hair stylist e make up dei Vip, originario di Buccino, ha curato il look del vincitore di Sanremo.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Tensione sull’autostrada A2: agguato tra tifoserie allo svincolo di Padula

Violenti scontri tra tifoserie nei pressi dello svincolo A2 di Padula. Individui incappucciati danneggiano un autobus e diverse auto. Intervengono le forze dell'ordine

Agropoli, Municipio

Agropoli, terremoto silenzioso in Consiglio: il centro-destra cerca il rilancio tra civismo e nuove alleanze

Fermento politico ad Agropoli: tra le difficoltà del bilancio e le grandi manovre del centro-destra, nasce l'ipotesi di un polo civico trasversale per il 2027

Sala Consilina: nasce il giornalino della Scuola Media “Giovanni Camera”

Le studentesse e gli studenti partecipano attivamente alla raccolta delle notizie, alla scrittura degli articoli e alla realizzazione dei contenuti

Sangue nel cuore di Salerno: diciassettenne accoltellato durante la movida

Sangue nel centro di Salerno: un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato durante la movida in via Conforti. Indagano i carabinieri sulla violenta aggressione

Lavoro straniero: un pilastro da 1,3 milioni di assunzioni nel 2025. I dati del report Cgia

Il report Cgia conferma il ruolo cruciale dei lavoratori stranieri in Italia: quasi una assunzione su quattro nel 2025 riguarderà immigrati. Analisi dei dati tra Salerno e le altre province

Tragedia lungo l’A2 del Mediterraneo, scontro tra due auto: muore 28enne

Una Fiat Panda ha urtato il guardrail dopo un impatto con una Citroën C3. Muore 28enne ebolitano

Prignano Cilento

Smaltimento teli per la raccolta olive: giornata straordinaria a Prignano Cilento

Comune e Nappi Sud organizzano una giornata di raccolta dei teli per olive il 6 marzo in Piazza Plebiscito. Scopri gli orari e come prenotare il conferimento.

Scuola

Dispersione scolastica, il modello Salerno vince la sfida: il tasso scende al 6,9%, battuti gli obiettivi Pnrr

Salerno eccellenza nel contrasto all'abbandono scolastico: nel 2025 la dispersione crolla al 6,9%. Recuperati 1.700 studenti grazie ad Agenda Sud e monitoraggi mirati

Almanacco del 1 marzo: la storia tra Adua, le Frecce Tricolori e Lucio Dalla

Scopri gli eventi principali del 1 marzo. Dalla nascita di Chopin alla scomparsa di Lucio Dalla, fino alla fondazione della Samsung e delle Frecce Tricolori

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 1° marzo: inizio mese turbolento per gli amici dei Gemelli. Giornata intensa per la Vergine

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Polisportiva Basket Agropoli: coach Di Concilio presenta il match contro Mugnano

“Sappiamo che sarà una gara difficile,” ha dichiarato il tecnico, “ma come sempre cercheremo di dare il massimo"

“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato l’uso sempre più frequente dei farmaci per dimagrire