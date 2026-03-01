Sal Da Vinci trionfa a Sanremo: la Campania e il Cilento in festa

Sal Da Vinci ha conquistato il gradino più alto del podio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, portando la musica partenopea al vertice della scena nazionale. La vittoria dell’artista non è solo un traguardo personale, ma un successo che sta facendo esultare l’intera Campania, unita nel celebrare un talento che ha saputo emozionare il pubblico dell’Ariston.

Tra i primi a congratularsi è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il primo cittadino ha espresso parole di grande stima per lo straordinario risultato raggiunto, sottolineando come la determinazione e la sensibilità artistica di Da Vinci rappresentino un motivo di orgoglio per l’intera comunità napoletana.

Il legame indissolubile con il territorio cilentano

Oltre ai confini del capoluogo, il successo di Sal Da Vinci risuona con forza particolare a sud di Salerno. Il Cilento, infatti, è una terra legata a doppio filo all’artista. Da Capaccio Paestum fino a Policastro Bussentino, i suoi spettacoli hanno sempre registrato il tutto esaurito, a testimonianza di un affetto costante e radicato nel tempo.

Un rapporto speciale si è consolidato anche con la città di Agropoli. In questa località, l’artista è stato protagonista per due volte con i suoi spettacoli teatrali, riuscendo in entrambi i casi a strappare il sold out e a incantare una platea affezionata.

Ma non solo Cilento, anche a Salerno Sal Da Vinci ha saputo nelle sue apparizioni conquistare il pubblico ricevendo anche un riconoscimento nel marzo scorso dall’amministrazione comunale con una targa ricordo che esprime l’amicizia di Salerno e la gratitudine per le grandi emozioni musicali donate al pubblico durante una carriera lunga e di successo.

Uno staff radicato nel Cilento

Il legame con l’area cilentana non si limita alle esibizioni sul palco, ma si estende alla composizione stessa del team di lavoro dell’artista.

Gianni Al Pacino, volto noto da tempo nel mondo dell’hair stylist e make up dei Vip, originario di Buccino, ha curato il look del vincitore di Sanremo.