Sagra della Sfrionzola e della salsiccia paesana: torna l’evento ad Ottati

La Pro Loco di Ottati e l’Azione Cattolica organizzano la 33esima Sagra della Sfrionzola e della Salsiccia Paesana, un evento atteso che celebra i sapori autentici della tradizione ottatese. L’appuntamento è fissato per il 6 e 7 dicembre 2025 nel suggestivo scenario del Centro Storico di Ottati.

La sfrionzola protagonista

Questo evento è un’occasione imperdibile per immergersi nella cucina tipica locale e scoprire la specialità che dà il nome alla festa: la sfrionzola. Come specificato sulla locandina, la sfrionzola è composta da pezzi di carne di maiale selezionata con peperoni sottaceto, un connubio di sapori che promette di deliziare i palati. Accanto a questo piatto forte, i visitatori potranno degustare la rinomata salsiccia paesana e altri piatti della cucina tradizionale ottatese.

Oltre al cibo, l’evento offre anche l’opportunità di assaporare dell’ottimo vino locale, in un’atmosfera di festa allietata da musica popolare.

Domenica anche a pranzo

Un dettaglio importante per chi non vuole perdersi l’occasione è che nella giornata di domenica (7 dicembre 2025) sarà possibile partecipare alla sagra anche a pranzo, estendendo così le ore dedicate alla degustazione e al divertimento.

Per chi desidera trascorrere un intero weekend nel borgo, la locandina segnala la presenza di un’area sosta camper in centro urbano.

La sagra, patrocinata dal Comune di Ottati e supportata anche dalla Regione Campania, si conferma un’importante vetrina per la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e culturali del territorio.