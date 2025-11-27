Sacco scommette sulla terza età: al via la gara per la Casa Albergo in località Olmo

Il Comune di Sacco lancia un segnale forte sul fronte del welfare e della valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’Ufficio Tecnico comunale ha pubblicato il terzo avviso pubblico esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per la locazione e la gestione globale dell’immobile situato in località Olmo, da destinare a “Casa Albergo per anziani”.

L’iniziativa punta a creare una struttura ricettiva dedicata all’accoglienza della terza età, rispondendo a una crescente domanda di servizi assistenziali sul territorio.

I numeri dell’affidamento

Il progetto prevede l’attivazione di una struttura capace di ospitare fino a 12 anziani, anche parzialmente o non autosufficienti. L’amministrazione propone un contratto di locazione della durata di sei anni. L’importo complessivo a base d’asta per l’intero periodo è fissato a 104.976,00 euro.

Il canone annuo di partenza è stabilito in 17.496,00 euro (pari a 1.458,00 euro mensili). La procedura di gara vera e propria, che seguirà questa fase esplorativa, si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base.

Requisiti stringenti per i futuri gestori

Per garantire la qualità del servizio e la solidità dell’operazione, il Comune ha fissato paletti rigidi per i potenziali partecipanti. L’avviso si rivolge a enti, associazioni, cooperative sociali o istituzioni socio-assistenziali costituite da almeno tre anni e regolarmente iscritte all’albo regionale.

Particolare attenzione è rivolta alla capacità economica: i concorrenti dovranno dimostrare di aver generato un fatturato globale di almeno 500.000,00 euro negli ultimi tre esercizi finanziari e presentare una comprovata solidità finanziaria attestata da un istituto bancario.

Tempi stretti per le candidature

Gli operatori interessati dovranno agire rapidamente. Le manifestazioni di interesse, che non sono vincolanti per l’Ente ma necessarie per essere invitati alla successiva procedura di gara, dovranno essere caricate sulla piattaforma Asmecomm entro e non oltre le ore 12:00 del 28 novembre 2025.

