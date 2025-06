Sacco, operaio cade da impalcatura. Soccorso con l’eliambulanza

Paura a Sacco dove un uomo è caduto da un’impalcatura mentre stava lavorando.

L’uomo, operaio in un cantiere edile, ha battuto la testa.

I soccorsi

Sul posto è giunta l’ambulanza del 118, ma è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso vista la gravità della situazione.

I sanitari hanno soccorso l’uomo che ha perso conoscenza subito dopo l’impatto con il suolo.

La prognosi è riservata.

I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri a lavoro proprio in questi minuti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per verificare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza.