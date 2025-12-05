S.O.S. Carenza di sangue all’Ospedale Luigi Curto di Polla: appello urgente ai donatori

Il Centro Trasfusionale sarà aperto alle donazioni dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì.

Raccolta sangue

È scattato l’allarme all’Ospedale Luigi Curto di Polla, dove il Centro Trasfusionale segnala una grave carenza di sangue, in particolare dei gruppi 0- e 0+, fondamentali nelle emergenze e nei casi in cui è necessario garantire compatibilità universale.

L’appello

A lanciare l’appello è il Comitato di Salerno – Gruppo Polla della Croce Rossa Italiana, che invita i cittadini a compiere un gesto semplice ma essenziale: donare sangue per garantire le scorte necessarie alle attività ospedaliere e ai pazienti in condizioni critiche.

La richiesta nasce da un momento di forte difficoltà per il nosocomio valdianese, dove il calo delle donazioni e l’aumento del fabbisogno stanno mettendo sotto pressione il servizio trasfusionale. «Il tuo aiuto è vitale» – recita il messaggio rivolto ai potenziali donatori – ricordando che ogni donazione può contribuire a salvare vite umane.
Le donazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 10:00, direttamente presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Luigi Curto di Polla.

La Croce Rossa invita chi è in buona salute e rispetta i requisiti a presentarsi per una donazione responsabile e consapevole. Un’azione che richiede pochi minuti, ma che può fare la differenza per chi attende un supporto vitale.

