S.O.S. Antiracket Antiusura: Tommaso Battaglini riconfermato alla presidenza nazionale

L’Associazione S.O.S. Antiracket Antiusura ha ufficializzato il rinnovo dei propri vertici durante l’ultima Assemblea dei Soci, svoltasi presso la sede operativa di Mercato S. Severino. Tommaso Battaglini, avvocato di 53 anni originario di Agropoli, è stato riconfermato alla presidenza nazionale dell’organizzazione con voto unanime, consolidando un percorso di leadership dedicato al contrasto dei reati contro il patrimonio e la libertà d’impresa.

Accanto a Battaglini, l’Assemblea ha nominato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo, che vede il coinvolgimento di figure di alto profilo professionale e accademico: Arturo Denza, dottore commercialista di Battipaglia; Paolo Diana, professore ordinario presso l’Università di Salerno; e Giuseppe Napoli, comunicatore pubblico di Mercato S. Severino. La compagine direttiva riflette la volontà dei soci di rinnovare una «piena ed incondizionata fiducia» nei confronti della presidenza uscente per proseguire le attività di prevenzione contro l’usura, l’estorsione e il sovraindebitamento.

Nuova sede legale e alleanza strategica con Fenailp

Il 2026 si annuncia con un cambiamento logistico e strategico. Dal primo gennaio, la sede legale dell’associazione è stata trasferita a Salerno, in via Zammarrelli, presso i locali della FENAILP provinciale. Uno spostamento non solo funzionale, ma finalizzato al rafforzamento dell’intesa con l’associazione.

Le linee programmatiche per il 2026

Il presidente Battaglini ha tracciato gli obiettivi per il nuovo mandato, ponendo l’accento sulla continuità dell’assistenza legale e sulla sensibilizzazione sociale. «Nell’esprimere la mia gratitudine per la rinnovata fiducia accordata – dichiara Battaglini – anche per il 2026 si riconferma, con ancora più determinazione, la sforzo di ciascuno nell’assistere il maggior numero di vittime dal momento della denuncia sino alla fase giudiziaria attraverso il decisivo supporto del nostro Ufficio Legale».

Il programma operativo prevede un’intensa attività di formazione nelle scuole e nelle università, oltre a momenti di confronto con le Forze dell’Ordine. Particolare attenzione sarà rivolta alle categorie professionali più vulnerabili, tra cui giovani imprenditori, commercianti ambulanti e operatori del settore turistico. Queste azioni si inseriscono nel più ampio progetto di monitoraggio e tutoraggio finanziato dal P.R. Campania FSE+ 2021-2027, volto a supportare i soggetti a rischio usura.

Il ruolo dell’ufficio legale e la costituzione di parte civile

Fondamentale resta l’operato dell’Ufficio Legale, coordinato dall’avvocato penalista Antonio Picarella. La struttura non si occupa solo della consulenza stragiudiziale, ma garantisce la presenza costante nelle aule di tribunale per la difesa delle persone offese. «Siamo felici dunque – conclude l’avvocato Picarella – di confermare questo impegno per l’Associazione presieduta da Battaglini e per gli imprenditori e i privati cittadini che le chiedono assistenza».

Picarella ha inoltre sottolineato come la riconferma di Battaglini premi un’esperienza ultraquindicennale nel settore, ricordando che l’Ente continuerà a costituirsi parte civile nei processi penali. Questa scelta processuale permette all’associazione di affiancare direttamente le vittime, rafforzando la posizione dei cittadini che decidono di denunciare fenomeni estorsivi o tassi usurari.