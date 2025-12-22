Rutino, inaugurato il nuovo plesso scolastico. Il sindaco: «Una scuola per il futuro»

Un’opera attesa da tempo che rappresenta un importante investimento nell’istruzione e nel futuro delle nuove generazioni

A cura di Raffaella Giaccio

E’ stato inaugurato nella giornata di sabato, 20 dicembre, il nuovo plesso scolastico di Rutino, la cerimonia ha rappresentato un momento di festa e di grande significato per l’intera comunità. Una struttura moderna e funzionale realizzata, ex novo, grazie ai fondi del PNRR. Un’opera attesa da tempo che rappresenta un importante investimento nell’istruzione e nel futuro delle nuove generazioni.

Sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica

La nuova scuola è stata progettata secondo criteri di sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica, con spazi ampi e luminosi, ambienti innovativi e aree pensate per favorire un apprendimento inclusivo e stimolante.

Le parole del dirigente scolastico Maria Carmela Verrelli

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Maria Carmela Verrelli, che nel suo intervento ha sottolineato il valore educativo della nuova struttura: «Questa scuola rappresenta un luogo di crescita non solo didattica, ma anche umana e sociale. Gli spazi moderni e funzionali offriranno ai nostri alunni e al personale scolastico un ambiente accogliente e sicuro, capace di rispondere alle esigenze della scuola di oggi e di domani».

Il commento del sindaco Giuseppe Rotolo

Il sindaco Giuseppe Rotolo ha evidenziato l’importanza dell’opera per l’intero territorio: «L’inaugurazione di questo plesso scolastico è motivo di orgoglio per tutta Rutino. Grazie ai fondi del PNRR siamo riusciti a realizzare un’opera fondamentale, che dimostra come una buona progettazione possa trasformarsi in un beneficio concreto per la comunità e per i nostri giovani».

Una cerimonia partecipata da tutta la comunità

Alla cerimonia hanno preso parte autorità locali, famiglie, docenti e studenti, che hanno potuto visitare i nuovi ambienti e condividere un momento di grande emozione collettiva.

Un simbolo di rinascita e innovazione per Rutino

Il nuovo plesso scolastico di Rutino si configura così come un simbolo di rinascita e innovazione, un esempio virtuoso di utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, capace di rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e territorio.

