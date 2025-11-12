Ruba uno smartphone ad un minore e lo colpisce al volto: arrestato

Paura sul Lungomare di Salerno, nei guai è finito uno straniero

Nella giornata di ieri, 11 Novembre, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di Elbahili Naofal per rapina aggravata.

Il fatto

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, gli agenti della Squadra Volante, a seguito di segnalazione, una volta raggiunto questo lungomare Trieste, hanno raccolto la denuncia di un minorenne che era stato derubato del proprio telefono cellulare e di aver subito un pugno al volto, con necessità di cure mediche.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, l’indagato è stato intercettato nei pressi della Stazione Ferroviaria venendo individuato in possesso del telefono cellulare della vittima.

