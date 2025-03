Roscigno Vecchia, sopralluogo congiunto dopo il crollo di un’abitazione: ecco cosa è emerso

Dopo il nuovo crollo di un’abitazione a Roscigno Vecchia e all’indomani degli appelli lanciati dal presidente della Pro Loco Franco Palmieri e dal sindaco di Roscigno Pino Palmieri – La Pro Loco aveva chiesto interventi immediati, sottolineando la necessità di una sinergia tra istituzioni e cittadini mentre il sindaco si era detto determinato a tutelare e valorizzare il borgo storico, con l’obiettivo di restituire a Roscigno Vecchia dignità e futuro – il primo cittadino del piccolo centro del territorio degli Alburni, accompagnato dai responsabili dell’Ufficio Tecnico e dai Vigili del Fuoco, ha effettuato ieri un sopralluogo congiunto in diverse aree del Comune.

Interventi necessari per garantire la sicurezza

Durante l’ispezione sono state riscontrate numerose criticità, tra cui il crollo recente di un’abitazione a Roscigno Vecchia. In particolare, è emersa la necessità di prendere provvedimenti urgenti per tutelare la sicurezza di cittadini e beni, con la possibilità di interventi straordinari per evitare rischi futuri.

“Mentre il dottore studia, il malato muore” aggiunge con una punta di amarezza il sindaco Palmieri.