Roscigno Vecchia: crolla edificio in piazza Nicotera, il Comune chiede interventi

A Roscigno Vecchia, il centro storico del comune di Roscigno che offre scorci unici conservando intatto il suo fascino antico e la sua atmosfera spettrale, ma tanto suggestiva, nelle scorse ore è crollata una parte di uno degli edifici siti in Piazza Nicotera.

Si infiamma il dibattito sulla tutela del borgo

Una situazione che ha riacceso il dibattito sulla tutela del borgo, ma su cui l’ente comunale, guidato dal sindaco Pino Palmieri, è subito intervenuto: “Nei giorni scorsi è stata notificata alla proprietà l’intimazione a mettere in sicurezza l’immobile, trattandosi di un bene privato. L’amministrazione comunale, non potendo intervenire direttamente, ha concesso un termine di 30 giorni per l’esecuzione degli interventi necessari. Contestualmente è stato contattato il Comando dei Vigili del Fuoco per avviare un’attività di monitoraggio approfondito.

I provvedimenti

La prossima settimana, il nostro ufficio tecnico, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, effettuerà un sopralluogo su tutto il borgo di Roscigno Vecchia per individuare eventuali situazioni di rischio. All’esito di tale verifica, verranno adottati tutti gli atti e i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, in linea con l’impegno dell’amministrazione nella tutela del patrimonio e della comunità” ha fatto sapere il primo cittadino facendo il punto della situazione e rendendo noto che sul luogo, pieno di storia e bellezza, c’è la massima attenzione da parte dell’ente.