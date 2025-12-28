Roscigno si porta avanti: QR Code sulla numerazione civica per accedere ai servizi comunali

Grazie al progetto “Urbis Data” il Comune di Roscigno fa un passo in avanti per una migliore fruizione dei servizi pubblici, come spiegato al sindaco Pino Palmieri l’iniziativa nasce con l’obiettivo di innovare la gestione del territorio e rafforzare il rapporto tra Comune e cittadini.

Il progetto

Il punto di partenza è la nuova numerazione civica intelligente, dotata di QR code, con i quali si potrà accedere ai servizi comunali e, progressivamente, anche ai servizi sanitari.

Attraverso la scansione del QR code sarà possibile: consultare informazioni aggiornate sul civico e sul territorio; accedere rapidamente ai servizi online del Comune; facilitare la comunicazione tra cittadini e uffici comunali; integrare funzioni utili in ambito sanitario e assistenziale.