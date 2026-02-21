Roscigno, presentato a Roma il progetto UrbisData

A conclusione della due giorni svoltasi a Roma, in occasione degli Stati Generali dei Piccoli Comuni, il Comune di Roscigno ha presentato una concreta esperienza di transizione digitale attraverso il progetto UrbisData.

Il percorso del comune di Roscigno

Nel corso dell’iniziativa, il sindaco Pino Palmieri ha illustrato il percorso intrapreso dall’ente in materia di innovazione amministrativa e digitalizzazione dei servizi, riscuotendo un significativo interesse da parte di numerosi sindaci di piccoli comuni, anche provenienti da altre regioni. Il confronto ha favorito un dialogo costruttivo su modelli innovativi di governance locale, orientati all’efficienza, alla qualità dei dati ed alla modernizzazione della macchina amministrativa.

Di particolare rilievo l’attenzione riservata al progetto da parte del dott. Luigi Ferrara, Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha manifestato un concreto interesse per l’esperienza presentata dal Comune di Roscigno.

La partecipazione agli Stati Generali dei Piccoli Comuni si conferma così un’importante occasione, per il comune alburnino, di valorizzazione delle buone pratiche amministrative e di promozione di percorsi di innovazione sostenibili, capaci di rafforzare il ruolo dei piccoli enti nel processo di trasformazione digitale del Paese.

