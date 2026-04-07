Alburni

Roscigno piange la morte di Don Franco Russo, parroco del paese dal 1966 al 1988

Per oltre vent'anni parroco di Roscigno, don Franco Russo era profondamente legato alla comunità locale. Domani i funerali

Alessandra Pazzanese
Don Franco Russo

Gli Alburni piangono Don Franco Russo, parroco di Roscigno dal 1966 al 1988. Il sacerdote è venuto a mancare nella giornata odierna e la notizia della sua scomparsa ha lasciato profonda tristezza nella comunità di Roscigno e nei tanti cittadini degli Alburni che lo hanno conosciuto.

Chi era Don Franco Russo

Don Franco era stato per tanti anni, più di venti. alla guida della Chiesa di Roscigno e parole di cordoglio sono state espresse anche dal Sindaco, Pino Palmieri: “Il Comune di Roscigno, con profonda commozione, ricorda don Franco che con dedizione, fede e spirito di servizio ha accompagnato per tanti anni la crescita spirituale e civile della comunità” ha fatto sapere il primo cittadino.

Sono tanti i ricordi della comunità legati alla figura di Don Franco descritto come un uomo buono, una guida spirituale gentile, accogliente che sapeva ascoltare tutti con delicatezza.

I funerali di Don Franco saranno celebrate domani, 8 aprile 2026, alle ore 10:00, presso la parrocchia del Sacro cuore di Montesano sulla Marcellana, quanti vorranno potranno portargli l’ultimo saluto.

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