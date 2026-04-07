Roscigno piange la morte di Don Franco Russo, parroco del paese dal 1966 al 1988

Gli Alburni piangono Don Franco Russo, parroco di Roscigno dal 1966 al 1988. Il sacerdote è venuto a mancare nella giornata odierna e la notizia della sua scomparsa ha lasciato profonda tristezza nella comunità di Roscigno e nei tanti cittadini degli Alburni che lo hanno conosciuto.

Chi era Don Franco Russo

Don Franco era stato per tanti anni, più di venti. alla guida della Chiesa di Roscigno e parole di cordoglio sono state espresse anche dal Sindaco, Pino Palmieri: “Il Comune di Roscigno, con profonda commozione, ricorda don Franco che con dedizione, fede e spirito di servizio ha accompagnato per tanti anni la crescita spirituale e civile della comunità” ha fatto sapere il primo cittadino.

Sono tanti i ricordi della comunità legati alla figura di Don Franco descritto come un uomo buono, una guida spirituale gentile, accogliente che sapeva ascoltare tutti con delicatezza.

I funerali di Don Franco saranno celebrate domani, 8 aprile 2026, alle ore 10:00, presso la parrocchia del Sacro cuore di Montesano sulla Marcellana, quanti vorranno potranno portargli l’ultimo saluto.