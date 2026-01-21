Roscigno, manomesso il serbatoio del Calore Salernitano. Erogazione idrica deviata a Bellosguardo. Il sindaco: “Atto gravissimo”

Risveglio amaro per la comunità di Roscigno in cui si è verificato un atto gravissimo e inaccettabile, come lo ha ritenuto il sindaco, Pino Palmieri: “Ignoti si sono introdotti all’interno del serbatoio di proprietà dell’azienda Calore Salernitano, manomettendo la regolatrice e interrompendo l’erogazione idrica al comune di Roscigno e deviandola in favore del comune di Bellosguardo, mettendo così seriamente a rischio l’intera condotta” l’annuncio del Sindaco che ha informato la cittadinanza su quanto accaduto.

Lo sfogo amaro del sindaco, Pino Palmieri

“Un gesto vile e irresponsabile che non solo arreca un danno diretto ai cittadini di Roscigno, ma espone le infrastrutture pubbliche a potenziali conseguenze ben più gravi. L’Amministrazione comunale intraprenderà ogni azione utile e necessaria per risalire agli autori di questo ignobile atto, confidando nell’operato delle autorità competenti.

Purtroppo, il senso di civiltà e di rispetto delle regole viene quotidianamente minato da comportamenti prepotenti e intollerabili, che nulla hanno a che vedere con una convivenza civile e responsabile” ha continuato ancora Palmieri che, già dalle prime ore del mattino è al lavoro con il personale competente per ripristinare la situazione.

Un gesto reso ancora più inaccettabile alla luce dei tanti sacrifici che i cittadini già affrontano a causa dell’emergenza idrica che attanaglia tanti territori e che porta spesso all’interruzione dell’erogazione dell’acqua.