Rofrano blinda la sanità locale: locali comunali e utenze pagate per trattenere i medici di famiglia

In un periodo storico segnato dalla carenza di personale sanitario e dalla difficoltà dei piccoli borghi nell’attrarre professionisti, il Comune di Rofrano gioca d’anticipo per tutelare la salute dei propri cittadini. L’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cammarano ha approvato la concessione in uso gratuito di un locale comunale per lo svolgimento dell’attività ambulatoriale dei medici di medicina generale.

L’accordo

L’accordo, che coinvolge i dottori Nicola Villano ed Enrico Lo Monte, prevede l’utilizzo dell’immobile situato in via R. Passarelli fino al 31 dicembre 2030. Una scelta strategica che mira a garantire la continuità assistenziale in un territorio che deve fare i conti con logistiche complesse e un’età media della popolazione piuttosto elevata.

La sfida contro la carenza di medici

Le premesse della delibera dipingono un quadro nazionale critico, citando una carenza di oltre 5.000 unità tra i medici di base in Italia. Il documento sottolinea come la presenza dei camici bianchi tenda a concentrarsi nei capoluoghi, lasciando scoperte le aree interne e montane, spesso prive di infrastrutture di collegamento agevoli.

Per contrastare questo fenomeno e rispondere alle esigenze di chi non può raggiungere facilmente altri presidi, l’Amministrazione ha deciso di investire risorse proprie. Non si tratta solo di mettere a disposizione uno spazio fisico: il Comune si farà carico anche delle spese “vive” per le utenze, come elettricità e acqua, oltre che della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile.

Priorità all’interesse pubblico

La logica alla base del provvedimento è chiara: il diritto alla salute prevale sul profitto economico. L’atto amministrativo richiama esplicitamente l’orientamento della Corte dei Conti, secondo cui è legittimo concedere beni pubblici a privati gratuitamente qualora l’interesse pubblico sotteso sia preminente rispetto alla valorizzazione economica del bene.

In cambio della gratuità dei locali e delle utenze, i medici si sono impegnati a utilizzare la struttura esclusivamente per le attività convenzionate con l’ASL, senza svolgervi visite specialistiche private. L’ambulatorio osserverà orari specifici: il dottor Villano sarà presente il martedì mattina e il giovedì pomeriggio, mentre il dottor Lo Monte riceverà il giovedì mattina.