Roccagloriosa: tutto pronto per la terza edizione dei Cicci e Vicci

Sabato 13 dicembre torna la terza edizione della festa dei “Cicci e Vicci” al Borgo Sant’Antonio di Roccagloriosa, l’appuntamento alla scoperta degli antichi sapori cilentani accompagnati dall’intrattenimento musicale nell’atmosfera natalizia.

I protagonisti della festa

Protagonisti della serata: i Cicci, serviti in una gustosa zuppa di legumi, i “Vicci” antico pane tradizionale dalla forma di una ciambella; le pizze fritte cilentane e tante altre pietanze gustose.

Tutti i piatti presenti alla festa sono semplici ma allo stesso tempo nutrienti e ricchi di tutti i prodotti tipici del Cilento, cucinati dalle donne autoctone.

Leggi anche: Castellabate in festa per i 100 anni della signora Immacolata Severino

La serata

La serata sarà allietata dal gruppo “Rittantico” che mantiene forti i caratteri tradizionali del dialetto Cilentano. Lo spettacolo è completato dalle armonie della danza che dà concretezza visiva ed espressione alla voce e alle note.

Ci saranno, a partire dalle ore 18:30, tanti mercatini natalizi di oggettistica, di artigiani e produttori dei sapori del territorio che si dedicano alla preparazione di prelibatezze della tradizione.

L’evento

L’evento é stato finanziato dalla Regione Campania. Il progetto “Cilento un modo di vivere” ha l’obiettivo di far ammirare e conoscere la ricca tradizione cilentana. Questi eventi non sono semplici appuntamenti culinari, ma veri e propri luoghi di incontro che rafforzano il legame tra la comunità e i visitatori.

L’atmosfera che si crea durante queste feste é di convivialità e condivisione, offrendo a chiunque l’opportunità di vivere appieno l’ospitalità e il calore della gente del posto.